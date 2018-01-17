Шубенков: насчёт всех снявшихся с турнира не уверен, но семерых можно было бы проверить

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал информацию о том, что с соревнований по лёгкой атлетике в Иркутске снялись более тридцати спортсменов после прибытия допинг-офицеров.