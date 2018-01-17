Шубенков: насчёт всех снявшихся с турнира не уверен, но семерых можно было бы проверить

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Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал информацию о том, что с соревнований по лёгкой атлетике в Иркутске снялись более тридцати спортсменов после прибытия допинг-офицеров.

«На чемпионат и первенство СФО (Сибирский федеральный округ — RT.) по лёгкой атлетике заехал в гости допинг-контроль. Поэтому ли пара десятков участников снялась с соревнований перед самым их началом?» — написал Шубенков в Twitter.

Спортсмен отметил, что необходимо проверить четырёх мастеров спорта международного класса и трёх мастеров спорта. 

Ранее сообщалось, что более тридцати легкоатлетов снялись с соревнований в Иркутске после приезда допинг-офицеров.

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