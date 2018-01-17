Шубенков: насчёт всех снявшихся с турнира не уверен, но семерых можно было бы проверить
«На чемпионат и первенство СФО (Сибирский федеральный округ — RT.) по лёгкой атлетике заехал в гости допинг-контроль. Поэтому ли пара десятков участников снялась с соревнований перед самым их началом?» — написал Шубенков в Twitter.
На Чемпионат и первенство СФО по легкой атлетике заехал в гости допинг-контроль. Поэтому ли пара десятков участников снялась с соревнований перед самым их началом?— Sergey Shubenkov RU (@serg_shubenkov) 17 января 2018 г.
Спортсмен отметил, что необходимо проверить четырёх мастеров спорта международного класса и трёх мастеров спорта.
Ой, а вот тут с фамилиями - всего 36 человек. Насчёт всех не уверен, а трёх МСМК и четверых МС можно б и попроверять https://t.co/L6P0HY17AI— Sergey Shubenkov RU (@serg_shubenkov) 17 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что более тридцати легкоатлетов снялись с соревнований в Иркутске после приезда допинг-офицеров.