Более 30 легкоатлетов снялись с соревнований в Иркутске после приезда допинг-офицеров

На первенстве Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике в Иркутске с турнира снялись 36 спортсменов после приезда допинг-офицеров из Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как сообщает группа спортсменов и тренеров «ВКонтакте» с названием «StopDoping! Скажи допингу нет!», участники соревнований не явились на старт, заявив о болезни.

В список атлетов попали 11 взрослых, четыре юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и семь девушек до 18 лет.

Ранее cтали известны даты рассмотрения исков российских скелетонистов и бобслеистов в Спортивном арбитражном суде (CAS).