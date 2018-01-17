Более 30 легкоатлетов снялись с соревнований в Иркутске после приезда допинг-офицеров

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На первенстве Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике в Иркутске с турнира снялись 36 спортсменов после приезда допинг-офицеров из Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Как сообщает группа спортсменов и тренеров «ВКонтакте» с названием «StopDoping! Скажи допингу нет!», участники соревнований не явились на старт, заявив о болезни.

В список атлетов попали 11 взрослых, четыре юниора до 23 лет, 14 юниоров до 20 лет и семь девушек до 18 лет.

Ранее cтали известны даты рассмотрения исков российских скелетонистов и бобслеистов в Спортивном арбитражном суде (CAS). 

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