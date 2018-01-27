Белорусская команда будет выступать в женском чемпионате России по волейболу

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) и Белорусская федерация волейбола подписали соглашение о дружбе и сотрудничестве.

В ближайшее время в женском чемпионате России будет выступать команда из Белоруссии, сообщает официальный сайт волейбольного клуба «Зенит.

Соглашение также подразумевает и другие формы взаимовыгодного сотрудничества между федерациями двух стран.

«Мы начнём активное сотрудничество. Мы и так сотрудничали, но, тем не менее, это формализовано. Я думаю, что и команды будут участвовать в наших чемпионатах, и сборные будут тренироваться, использовать нашу спортивную базу», — сказал председатель наблюдательного совета ВФВ Николай Патрушев.

Ранее ВФВ объявила о назначении нового главного тренера женской сборной России по волейболу.

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