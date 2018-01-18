ВФВ объявила о назначении нового главного тренера женской сборной России по волейболу

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) определилась с кандидатом на пост нового главного тренера женской сборной России по волейболу.

Как сообщается на официальном сайте организации, им стал наставник клуба «Заречье-Одинцово» Вадим Панков.

В 2008 году специалист уже руководил женской национальной командой в статусе временно исполняющего обязанности. Панков также курировал все женские сборные резерва.

Ранее «Зенит» одержал третью победу в волейбольной Лиге чемпионов подряд, разгромив «Ястшембски Венгель».