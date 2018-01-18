ВФВ объявила о назначении нового главного тренера женской сборной России по волейболу
Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) определилась с кандидатом на пост нового главного тренера женской сборной России по волейболу.
Как сообщается на официальном сайте организации, им стал наставник клуба «Заречье-Одинцово» Вадим Панков.
В 2008 году специалист уже руководил женской национальной командой в статусе временно исполняющего обязанности. Панков также курировал все женские сборные резерва.
Ранее «Зенит» одержал третью победу в волейбольной Лиге чемпионов подряд, разгромив «Ястшембски Венгель».
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