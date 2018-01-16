«Зенит» одержал третью победу в волейбольной Лиге чемпионов подряд, разгромив «Ястшембски Венгель»

Казанский «Зенит» на своей площадке разгромил польский «Ястшембски Венгель» в матче третьего тура группового этапа мужской волейбольной Лиги чемпионов.