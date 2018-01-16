«Зенит» одержал третью победу в волейбольной Лиге чемпионов подряд, разгромив «Ястшембски Венгель»
Казанский «Зенит» на своей площадке разгромил польский «Ястшембски Венгель» в матче третьего тура группового этапа мужской волейбольной Лиги чемпионов.
Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:13, 25:23, 25:12).
Самым результативным волейболистом матча стал Максим Михайлов, набравший 18 очков.
Для казанского клуба эта победа стала третьей подряд. В следующем туре состоится ответная встреча команд. Игра пройдёт в Польше.
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