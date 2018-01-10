Определена дата назначения нового главного тренера женской сборной России по волейболу

Президиум Всероссийской федерации волейбола, на котором будет названо имя нового главного тренера женской сборной страны, состоится 18 января.

«Президиум федерации состоится 18 января. На нём будет названо имя нового главного тренера женской сборной. Этот вопрос в повестке», — приводит ТАСС слова генерального секретаря организации Александра Яременко. 24 ноября бывший наставник национальной команды России Константин Ушаков был отправлен в отставку. Ранее сообщалось, что российские волейболистки квалифицировались на ЧЕ U17.