Российские волейболистки квалифицировались на ЧЕ U17

Российские волейболистки одержали победу над командой Франции в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы U21.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Подопечные Светланы Сафроновой заняли первое место в группе D и завоевали путёвку на чемпионат Европы.

Турнир пройдёт в Болгарии в апреле 2018 года.

Ранее сообщалось, что волейболистки «Гатчинки» не вышли на тай-брейк, потому что опаздывали на поезд.