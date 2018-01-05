Российские волейболистки квалифицировались на ЧЕ U17

Короткая ссылка
Российские волейболистки одержали победу над командой Франции в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы U21.

Встреча завершилась со счётом 3:1.

Подопечные Светланы Сафроновой заняли первое место в группе D и завоевали путёвку на чемпионат Европы.

Турнир пройдёт в Болгарии в апреле 2018 года.

Ранее сообщалось, что волейболистки «Гатчинки» не вышли на тай-брейк, потому что опаздывали на поезд.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Летние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119