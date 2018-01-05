Российские волейболистки квалифицировались на ЧЕ U17
Российские волейболистки одержали победу над командой Франции в матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы U21.
Встреча завершилась со счётом 3:1.
Подопечные Светланы Сафроновой заняли первое место в группе D и завоевали путёвку на чемпионат Европы.
Турнир пройдёт в Болгарии в апреле 2018 года.
Ранее сообщалось, что волейболистки «Гатчинки» не вышли на тай-брейк, потому что опаздывали на поезд.
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