Волейболистки «Гатчинки» не вышли на тай-брейк, потому что опаздывали на поезд

Матч третьего тура чемпионата России по волейболу среди женских команд Высшей лиги «Б» между «Брянском» и «Гатчинкой» не был доигран из-за того, что одна из команд опаздывала на поезд.

При счёте 2:2 командам предстояло сыграть на тай-брейке, чтобы выявить победителя. Волейболистки «Гатчинки» не вышли на площадку. Им было засчитано техническое поражение, сообщают «Брянские новости».

По информации издания, представители «Гатчинки» объяснили свои действия тем, что команда опаздывала на поезд, а следующий будет лишь через сутки.

Ранее сообщалось, что казанское «Динамо» завоевало Кубок России по волейболу среди женских команд.