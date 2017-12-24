Казанское «Динамо» завоевало Кубок России по волейболу среди женских команд

Волейболистки казанского «Динамо» стали обладательницами Кубка России в сезоне-2017/18.

В решающем матче «Финала четырёх» турнира, который проходил в Казани, «Динамо» в трёх сетах обыграло красноярский «Енисей».

Бронзовым призёром Кубка России стал саратовский «Протон», в поединке за третье место победивший «Уралочку» из Екатеринбурга со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по волейболу Сергей Тетюхин присоединился к «Команде Путина».