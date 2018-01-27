Демченко: отсутствие саночницы Катниковой в списке участников ОИ-2018 вызывает много вопросов

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко прокомментировал отсутствие саночницы Екатерины Катниковой в списке участников Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.

«Отсутствие Екатерины Катниковой в списке участников Олимпиады вызывает очень много вопросов, это очень странное решение», — приводит ТАСС слова Демченко.

Тренер отметил, что присутствие Катниковой на Олимпиаде важно для национальной команды России, так как в настоящий момент допуск к участию в Играх получила только Екатерина Батурина.

Ранее сообщалось, что главным тренером российских саночников на ОИ-2018 будет Сергей Чудинов.