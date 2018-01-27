Чудинов будет главным тренером российских саночников на ОИ-2018

Старший тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов возглавит команду на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера Альберта Демченко, который лишён возможности отправиться на Олимпиаду в связи с дисквалификацией.

По словам Демченко, Чудинов автоматически стал исполняющим обязанности главного тренера сборной команды саночников, так как является старшим тренером.

Ранее президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли иначе, чем в комиссии Освальда.