Чудинов будет главным тренером российских саночников на ОИ-2018

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Старший тренер сборной России по санному спорту Сергей Чудинов возглавит команду на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного тренера Альберта Демченко, который лишён возможности отправиться на Олимпиаду в связи с дисквалификацией.

По словам Демченко, Чудинов автоматически стал исполняющим обязанности главного тренера сборной команды саночников, так как является старшим тренером.

Ранее президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт заявила, что слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) прошли иначе, чем в комиссии Освальда.

 

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