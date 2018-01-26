Президент ФССР Гарт: слушания в CAS прошли иначе, чем в комиссии Освальда
«Мне очень понравилось, что арбитры нас внимательно выслушали. И у Альберта, и у Татьяны была возможность полностью высказать свою позицию и свои аргументы. Это нас порадовало. И что всё происходило в ином ключе, чем на заседании комиссии МОК под руководством Дениса Освальда», — приводит слова Гарт «Р-Спорт».
Слушания по делам Демченко и Ивановой состоялись 25 января.
Ранее сообщалось, что МОК огласит окончательный список приглашённых на ОИ-2018 россиян не ранее 27 января.