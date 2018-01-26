Президент ФССР Гарт: слушания в CAS прошли иначе, чем в комиссии Освальда

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт рассказала, как прошли слушания апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении российских саночников Татьяны Ивановой и Альберта Демченко от участия в Олимпиадах, прошедшие в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

«Мне очень понравилось, что арбитры нас внимательно выслушали. И у Альберта, и у Татьяны была возможность полностью высказать свою позицию и свои аргументы. Это нас порадовало. И что всё происходило в ином ключе, чем на заседании комиссии МОК под руководством Дениса Освальда», — приводит слова Гарт «Р-Спорт».

Слушания по делам Демченко и Ивановой состоялись 25 января.

Ранее сообщалось, что МОК огласит окончательный список приглашённых на ОИ-2018 россиян не ранее 27 января.