Пенсионеры из Санкт-Петербурга приехали поддержать российских лыжников на слушаниях в CAS

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Пенсионеры из Санкт-Петербурга Аркадий Юдин и Наталья Гурьянова пришли поддержать российских лыжников к зданию Спортивного арбитражного суда (CAS), где 26 января состоялись слушания по апелляциям спортсменов на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, пенсионеры из Санкт-Петербурга, приехали поддержать наших спортсменов. Такая несправедливость происходит — я каждый день ложусь и просыпаюсь с информацией о российских спортсменах. Ладно если бы кто был виноват, но они сгребли всех в одну кучу. Скорее всего, это политическая акция, и понятно, против кого она направлена. Может быть, и стоит проводить их, но не таким образом — они режут по живым людям», — заявил Юдин.

Его супруга, в свою очередь, сказала, что также переживает за российских спортсменов.

«Были на отдыхе и решили приехать сюда, чтобы лично поддержать ребят. Очень большая обида у простых людей за судьбу страны и спортсменов. Хотелось бы услышать справедливое решение на заседании суда, чтобы спортсмены, которые не были уличены в применении допинга, смогли принять участие в Олимпиаде. Будем верить и надеяться на справедливость, это очень важно для спортсменов, всей страны и всего мира», — добавила Гурьянова.

Слушания по делам 11 лыжников состоялись 26 января.

Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю назвал ситуацию с недопуском Сергея Устюгова к ОИ-2018 странной.

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