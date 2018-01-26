Пенсионеры из Санкт-Петербурга приехали поддержать российских лыжников на слушаниях в CAS
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы, пенсионеры из Санкт-Петербурга, приехали поддержать наших спортсменов. Такая несправедливость происходит — я каждый день ложусь и просыпаюсь с информацией о российских спортсменах. Ладно если бы кто был виноват, но они сгребли всех в одну кучу. Скорее всего, это политическая акция, и понятно, против кого она направлена. Может быть, и стоит проводить их, но не таким образом — они режут по живым людям», — заявил Юдин.
Его супруга, в свою очередь, сказала, что также переживает за российских спортсменов.
«Были на отдыхе и решили приехать сюда, чтобы лично поддержать ребят. Очень большая обида у простых людей за судьбу страны и спортсменов. Хотелось бы услышать справедливое решение на заседании суда, чтобы спортсмены, которые не были уличены в применении допинга, смогли принять участие в Олимпиаде. Будем верить и надеяться на справедливость, это очень важно для спортсменов, всей страны и всего мира», — добавила Гурьянова.
Слушания по делам 11 лыжников состоялись 26 января.
Ранее сообщалось, что норвежский лыжник Мартин Йонсруд Сундбю назвал ситуацию с недопуском Сергея Устюгова к ОИ-2018 странной.