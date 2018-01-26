В CAS завершились слушания по делам российских лыжников

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В Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по апелляциям на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх 11 российских лыжников.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что слушания продолжались более пяти часов. За это время были рассмотрены апелляции Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой, Евгения Шаповалова, Юлии Чекалевой, Анастасии Доценко, Никиты Крюкова, Александры Бессмертных и Натальи Матвеевой.

Ранее Никита Крюков рассказал про заседание CAS в Лозанне.

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