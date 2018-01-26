Лыжник Крюков рассказал про заседание CAS в Лозанне

Короткая ссылка
Российский лыжник Никита Крюков рассказал о заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Крюков, как и Александр Легков, ранее был пожизненно отстранён от Олимпийских игр решением Международного олимпийского комитета (МОК). Они подали апелляции в CAS.

«Выходим биться за правду. Настроение боевое. Задавали вопросы касательно обвинений со стороны Григория Родченкова. Всё в пределах этих показаний. Надеемся на справедливое решение, потому что мы правы. Нужно верить в то, что нас оправдают. Самое обидное, если не услышат наши показания, которые мы предоставили. Сейчас рано о чём-то говорить. Давайте дождёмся решения», — сказал Крюков.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила всех дисквалифицированных МОК российских лыжников.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru