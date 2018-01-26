Главный тренер «Атлетико» дисквалифицирован на три матча

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Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дисквалифицирован на три матча Кубка Испании.

Как сообщает AS, Симеоне пропустит три матча Кубка Испании — один за недопустимое поведение по ходу встречи с «Севильей» и ещё два за саркастические аплодисменты в адрес главного арбитра матча, после того как рефери удалил его с тренерской скамейки.

«Атлетико» завершил борьбу в текущем розыгрыше Кубка Испании, потерпев поражение в ответном матче с «Севильей» со счётом 1:3.

Ранее состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Кубка Испании по футболу.

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