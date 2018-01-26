Определились полуфинальные пары Кубка Испании по футболу

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Состоялась жеребьёвка полуфинальных матчей Кубка Испании по футболу.

«Барселона» сразится с «Валенсией», а «Леганес» сыграет против «Севильи», сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.

Матчи пройдут 31 января и 7 февраля. «Барселона» и «Леганес» проведут первые игры на своём поле.

«Барселона» имеет возможность завоевать Кубок Испании четвёртый раз подряд.

Ранее «Реал» проиграл «Леганесу» и вылетел из Кубка Испании по футболу.

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