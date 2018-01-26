Определились полуфинальные пары Кубка Испании по футболу
«Барселона» сразится с «Валенсией», а «Леганес» сыграет против «Севильи», сообщает пресс-служба Королевской испанской футбольной федерации.
🚨 ¡ASÍ QUEDAN LAS SEMIFINALES!— RFEF (@rfef) 26 января 2018 г.
🏆 #CopaDelRey
⚽ @FCBarcelona_es 🆚 @valenciacf
⚽ @CDLeganes 🆚 @SevillaFC
📺 https://t.co/3KBWvvLGuHpic.twitter.com/TSxCzRALle
Матчи пройдут 31 января и 7 февраля. «Барселона» и «Леганес» проведут первые игры на своём поле.
«Барселона» имеет возможность завоевать Кубок Испании четвёртый раз подряд.
Ранее «Реал» проиграл «Леганесу» и вылетел из Кубка Испании по футболу.