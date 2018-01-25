«Реал» проиграл «Леганесу» и вылетел из Кубка Испании по футболу

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В ответном четвертьфинальном поединке Кубка Испании по футболу «Реал» на своём поле проиграл «Леганесу» со счётом 1:2.

Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитники Эрасо и Габриэль. У проигравших отличился нападающий Карим Бензема.

Этот результат позволил «Леганесу» победить «Реал» по сумме двух матчей благодаря правилу выездного гола (первую встречу коллектив из Мадрида выиграл со счётом 1:0) и пробиться в полуфинал Кубка Испании. Следующий соперник команды Асьера Гаритано станет известен позже.

Ранее сообщалось, что «Севилья» выбила «Атлетико» из розыгрыша Кубка Испании по футболу.

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