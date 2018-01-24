Мяч Гризманна не помог «Атлетико» избежать вылета из Кубка Испании по футболу

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В ответном четвертьфинальном матче Кубка Испании по футболу «Атлетико» на выезде уступил «Севилье» со счётом 1:3.

Забитыми мячами в составе победителей отметились защитник Серхио Эскудеро, полузащитник Эвер Банега и нападающий Пабло Сарабия. У проигравших отличился форвард Антуан Гризманн.

Этот успех позволил футболистам «Севильи» победить «Атлетико» по сумме двух матчей со счётом 5:2 и пробиться в полуфинал Кубка Испании. Следующий соперник команды Винченцо Монтеллы определится позже.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» не смог обыграть «Жирону» в матче 20-го тура чемпионата Испании по футболу.

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