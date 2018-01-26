Биатлонистка Миронова: не думаю и не читаю никаких новостей об ОИ, потому что лично я на это никак не могу повлиять

Россиянка Светлана Миронова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате Европы по биатлону, проходящем в итальянском Риднау, где она показала 11-й результат.

«Не могу сказать, что я сейчас на пике формы. Скорее всего, я к нему подхожу», — приводит слова Мироновой «Матч ТВ».

Отвечая на вопрос о ситуации с допуском российских спортсменов на Олимпиаду, биатлонистка заявила: «Я, на самом деле, об этом не думаю, не читаю никаких новостей, потому что лично я на это никак не могу повлиять».

Миронова не вошла в утверждённый Международным олимпийским комитетом (МОК) список спортсменов, которые смогут принять участие в зимних Играх 2018 года.

Ранее сообщалось, что старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс получил приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане.