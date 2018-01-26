Губерниев обещает спеть гимн в прямом эфире в случае победы российского спортсмена на ОИ-2018

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Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что готов исполнить гимн во время прямого эфира, если российский спортсмен одержит победу на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Если во время моего репортажа с лыж или биатлона наш спортсмен одержит победу, то я не буду откладывать гимн до церемонии награждения и спою его в прямом эфире», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс»

Таким образом он отреагировал на заявление главы Олимпийского комитета России Александра Жукова о том, что в Южной Корее не будет создаваться Русский дом.

Ранее Губерниев рассказал о реакции главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на сообщение о недопуске шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана к ОИ-2018.

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