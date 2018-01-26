Губерниев обещает спеть гимн в прямом эфире в случае победы российского спортсмена на ОИ-2018
«Если во время моего репортажа с лыж или биатлона наш спортсмен одержит победу, то я не буду откладывать гимн до церемонии награждения и спою его в прямом эфире», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Таким образом он отреагировал на заявление главы Олимпийского комитета России Александра Жукова о том, что в Южной Корее не будет создаваться Русский дом.
Ранее Губерниев рассказал о реакции главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова на сообщение о недопуске шестикратного олимпийского чемпиона по шорт-треку Виктора Ана к ОИ-2018.