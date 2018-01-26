Тотти рассказал, какой подарок хотел бы сделать Буффону на день рождения

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Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти рассказал, какой подарок хотел бы преподнести партнёру по национальной команде Джанлуиджи Буффону, которому 28 января исполнится 40 лет.

«Я бы подарил Буффону машину времени. Возможно, он бы взял меня с собой на борт», — приводит слова Тотти La Stampa.

Итальянец отметил: ему грустно сознавать тот факт, что фантастическая карьера Буффона (как и его собственная) в силу возраста подходит к концу. Тотти пожелал легендарному вратарю наслаждаться жизнью и в 40 лет.

Ранее сообщалось, что Буффон может изменить решение о завершении карьеры после нынешнего сезона.

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