В Кремле поддерживают отстаивающих право на участие в ОИ-2018 спортсменов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал деятельность отстранённых российских спортсменов, которые отстаивают своё право на участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.