В Кремле поддерживают отстаивающих право на участие в ОИ-2018 спортсменов

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал деятельность отстранённых российских спортсменов, которые отстаивают своё право на участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Это их право, безусловно, мы поддерживаем и поддерживали наших спортсменов», — цитирует Пескова «Р-Спорт».

По его словам, с Международным олимпийским комитетом (МОК) ведутся интенсивные контакты с целью прояснения ситуации и соблюдения интересов спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде.

Ранее сообщалось, что в Спортивном арбитражном суде (CAS) началось рассмотрение апелляций российских лыжников.

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