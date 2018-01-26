В Кремле поддерживают отстаивающих право на участие в ОИ-2018 спортсменов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал деятельность отстранённых российских спортсменов, которые отстаивают своё право на участие в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Это их право, безусловно, мы поддерживаем и поддерживали наших спортсменов», — цитирует Пескова «Р-Спорт».
По его словам, с Международным олимпийским комитетом (МОК) ведутся интенсивные контакты с целью прояснения ситуации и соблюдения интересов спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде.
Ранее сообщалось, что в Спортивном арбитражном суде (CAS) началось рассмотрение апелляций российских лыжников.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.