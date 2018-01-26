В CAS началось рассмотрение апелляций российских лыжников

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Спортивный арбитражный суд (CAS) начал рассмотрение апелляций 12 российских лыжников, которые были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в олимпийских играх.

Отмечается, что большинство спортсменов во главе с президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе присутствуют на заседании в Женеве.

Ранее сообщалось, что в ФЛГР настроены добиваться участия отстранённых лыжников в ОИ до последнего дня соревнований.

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