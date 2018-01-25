В ФЛГР настроены добиваться участия отстранённых лыжников в ОИ до последнего дня соревнований

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) сделала заявление относительно недопуска ряда спортсменов к зимним Олимпийским играм 2018 года.

«Мы ждём официальной информации 28 числа. Елена Валерьевна Вяльбе и группа отстранённых ребят и девчат улетели в Женеву на слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS). Елена Валерьевна будет ждать решения там. Если у нас будут вопросы по допущенным, а точнее, как говорят, по приглашённым, то примерно 29 января у нас есть возможность подать апелляцию», — цитирует вице-президента ФЛГР Сергея Крянина «Р-Спорт».

По его словам, федерация намерена продолжать соответствующую работу и во время Игр, чтобы российские спортсмены смогли принять участие в гонке на 50 км в последний день турнира.

Кроме того, Крянин отметил, что при нынешнем руководстве федерации не было ни одного допингового скандала.

Ранее в Международном олимпийском комитете прокомментировали критерии допуска российских спортсменов до зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.