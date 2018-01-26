«Питтсбург» переиграл «Миннесоту», Малкин набрал три очка

«Питтсбург Пингвинз» на своём льду одержал крупную победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:3.

Российский нападающий Евгений Малкин оформил дубль (10-я и 42-я минуты) и сделал результативную передачу, став первой звездой поединка.

Помимо Малкина, заброшенными шайбами отметились Доминик Симон (4-я и 43-я минуты), Карл Хагелин (30-я минута) и Брайан Дюмулен (31-я минута) у хозяев, а также Эрик Стаал (49-я минута), Микаэль Гранлунд (51-я минута) и Юнас Бродин (52-я минута) у гостей.

В параллельном матче клуб «Даллас Старз» проиграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 1:4, россиянин Александр Радулов отдал голевой пас.

Ранее сообщалось, что дубль Наместникова помог «Тампе» крупно обыграть «Филадельфию» в матче регулярного первенства НХЛ.