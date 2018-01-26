Дубль Наместникова помог «Тампе» крупно обыграть «Филадельфию» в матче регулярного первенства НХЛ

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Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:1.

Российский нападающий Владислав Наместников оформил дубль (55-я и 58-я минуты), его партнёр Никита Кучеров сделал две результативные передачи.

Также у «Тампы» отличились Брэйден Пойнт (21-я минута), Янни Гоерд (30-я минута) и Райан Кэллахан (38-я минута). У «Филадельфии» единственной заброшенной шайбой отметился Трэвис Конекны (54-я минута).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Флориду», Овечкин сделал 500-ю результативную передачу в карьере.

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