Дубль Наместникова помог «Тампе» крупно обыграть «Филадельфию» в матче регулярного первенства НХЛ

Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» разгромил «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 5:1.

Российский нападающий Владислав Наместников оформил дубль (55-я и 58-я минуты), его партнёр Никита Кучеров сделал две результативные передачи.

Также у «Тампы» отличились Брэйден Пойнт (21-я минута), Янни Гоерд (30-я минута) и Райан Кэллахан (38-я минута). У «Филадельфии» единственной заброшенной шайбой отметился Трэвис Конекны (54-я минута).

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Флориду», Овечкин сделал 500-ю результативную передачу в карьере.