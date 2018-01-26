Дубль Наместникова помог «Тампе» крупно обыграть «Филадельфию» в матче регулярного первенства НХЛ
Встреча завершилась со счётом 5:1.
Российский нападающий Владислав Наместников оформил дубль (55-я и 58-я минуты), его партнёр Никита Кучеров сделал две результативные передачи.
Также у «Тампы» отличились Брэйден Пойнт (21-я минута), Янни Гоерд (30-я минута) и Райан Кэллахан (38-я минута). У «Филадельфии» единственной заброшенной шайбой отметился Трэвис Конекны (54-я минута).
Ранее сообщалось, что «Вашингтон» обыграл «Флориду», Овечкин сделал 500-ю результативную передачу в карьере.