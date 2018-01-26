«Вашингтон» обыграл «Флориду», Овечкин сделал 500-ю результативную передачу в карьере

«Вашингтон Кэпиталз» победил команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:2.

Российский нападающий Александр Овечкин отметился голом и результативной передачей, ставшей для него 500-й в карьере.

Другой российский хоккеист, Евгений Кузнецов, сделал две передачи.

В составе победителей шайбы забросили Никлас Бэкстрём (18-я минута), Джон Карлсон (38-я минута) и Бретт Коннолли (42-я минута). У соперников дубль оформил Денис Мальгин (12-я и 27-я минуты).

«Вашингтон» располагается на третьей позиции в Восточной конференции, «Флорида» идёт на 14-м месте.

Ранее сообщалось, что в Спортивном арбитражном суде (CAS) завершились слушания по делам российских саночников и хоккеисток.