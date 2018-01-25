Экс-биатлонистка Богалий: ребята могут стрелять, могут бежать, поэтому будем надеяться на медаль

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказала мнение, что Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева, получившие приглашение на Олимпиаду-2018, могут претендовать на медали Игр.

«Претендовать на медали можно всегда, вопрос только в том, как мы сами реализуем свой потенциал. Нужно каждому выходить и не допускать ошибок. На протяжении сезона биатлонисты набирались опыта — теперь пора делать всё по максимуму. Мы помним, как хорошо Кайшева прошла свой этап в эстафете. Пожелаем ей такой же холодной головы в смешанной эстафете на Олимпиаде. Акимовой нужно сделать то, что она умеет. В этом сезоне у неё не всегда всё получается, и хочется, чтобы получилось в нужный момент. А ребята могут стрелять, могут бежать, поэтому будем надеяться на медаль», — приводит слова Богалий «Чемпионат».

Она отметила, что эта четвёрка — единственные представители России в биатлонных соревнованиях Игр-2018, потому надо в них верить.

«Я оптимист, и мне хочется, чтобы ребята проявили себя. Всё зависит от каждого из них, а смешанная эстафета непредсказуема тем, что участвуют двое мужчин и две женщины, и конкуренция намного выше, чем в обычных эстафетах», — добавила двукратная олимпийская чемпионка.

Ранее Олимпийский комитет России опубликовал имена 169 российских спортсменов, которые поедут на ОИ-2018.