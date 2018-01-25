Тренер: я считаю, что Столбова и Климов должны выступать на ОИ-2018

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Тренер Артур Дмитриев, являющийся наставником спортивной пары Кристина Астахова — Алексей Рогонов, высказал мнение, что ещё одна российская пара Ксения Столбова — Фёдор Климов должна участвовать в предстоящих Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

«Я за спорт, а спорт должен быть честным. Я считаю, что Столбова и Климов должны выступать на Олимпийских играх. Это моё личное мнение как тренера. А то, что их сняли и мы едем, — это стечение обстоятельств. Но я считаю, что это абсолютно неправильно», — приводит слова Дмитриева «Р-Спорт».

Столбова и Климов не вошли в утверждённый Международным олимпийским комитетом список из 169 российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2018 года.

Ранее в ОКР прокомментировали возможный отказ отдельных спортсменов от поездки на ОИ-2018.

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