Тренер: я считаю, что Столбова и Климов должны выступать на ОИ-2018
«Я за спорт, а спорт должен быть честным. Я считаю, что Столбова и Климов должны выступать на Олимпийских играх. Это моё личное мнение как тренера. А то, что их сняли и мы едем, — это стечение обстоятельств. Но я считаю, что это абсолютно неправильно», — приводит слова Дмитриева «Р-Спорт».
Столбова и Климов не вошли в утверждённый Международным олимпийским комитетом список из 169 российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры 2018 года.
Ранее в ОКР прокомментировали возможный отказ отдельных спортсменов от поездки на ОИ-2018.