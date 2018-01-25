Поздняков: МОК учитывал данные московской антидопинговой лаборатории при допуске на ОИ

Первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказал мнение, что при вынесении решений о приглашении российских спортсменов на зимние Игры-2018 в Пхёнчхане Международный олимпийский комитет учитывал данные из базы московской антидопинговой лаборатории, руководителем которой был информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков.

«Видимо, она учитывалась. Мы неоднократно объясняли МОК и WADA, что эта база данных не может служить в качестве доказательства. В ручном режиме в неё заносилась информация о тех или иных допинг-пробах. Она была создана одним из заместителей Родченкова, имела несколько уровней доступа. Один из них, самый главный, позволял вмешиваться в работу системы и менять любые данные. До июня 2016 года она была открыта. WADA просила Родченкова ликвидировать эту возможность ещё в 2013-м», — заявил Поздняков.

Он отметил, что эти данные не могут быть доказательством вины российских спортсменов.

«Мы все пояснения на этот счёт дали. Не знаю, учитывались ли данные при принятии решений комиссией МОК. Мы готовы ещё раз пояснить это. СК предлагал провести расследование в отношении базы. Нам есть что ответить», — добавил первый вице-президент ОКР.

Ранее Павел Колобков сообщил, что в гражданский суд Швейцарии поданы иски по делам не приглашённых на ОИ-2018 россиян.