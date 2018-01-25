Колобков: в гражданский суд Швейцарии поданы иски по делам неприглашённых на ОИ-2018 россиян
«Будем биться до последнего за каждого атлета. Ждём решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Там заседают более 15 экспертов. Вчера по спортсменам, которые подпадают под критерии недопуска на Олимпиаду, были направлены исковые заявления в гражданский суд Швейцарии. Все юридические механизмы для защиты российских спортсменов будут применены», — заверил Колобков.
Ранее сообщалось, что на ОИ-2018 поедут 169 российских спортсменов.