Колобков: в гражданский суд Швейцарии поданы иски по делам неприглашённых на ОИ-2018 россиян

Министр спорта Павел Колобков сообщил, что иски по делам российских спортсменов, которые не получили приглашения для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, были поданы в гражданский суд Швейцарии.