Переход Жиркова включён в список худших трансферов «Челси» с 2003 года

Издание Goal составило рейтинг из 15 худших трансферов лондонского «Челси» с 2003 года, когда владельцем клуба стал российский бизнесмен Роман Абрамович.

Составленный изданием рейтинг возглавил бывший форвард «Милана» и сборной Украины, а ныне главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко, перешедший в клуб из Лондона в 2006 году.

Жирков занял 11-е место в списке. Россиянин перешёл в «Челси» из ЦСКА в 2009 году, но за два сезона не мог закрепиться в основном составе команды. На его счету 49 матчей и один гол за «Челси».

В настоящее время 34-летний Жирков защищает цвета санкт-петербургского «Зенита».

Ранее сообщалось, что строительство нового стадиона футбольного «Челси» оказалось под угрозой срыва из-за претензий проживающей рядом семьи.