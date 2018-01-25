«Чикаго» проиграл «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, Анисимов записал на свой счёт одно очко

Короткая ссылка
«Торонто Мейпл Лифс» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов сделал результативную передачу на Ника Шмальца, который забил второй гол своей команды (48-я минута). Первая шайба на счету Брента Сибрука (6-я минута).

В составе победителей отличились Митчелл Марнер (17-я минута), Назем Кадри (45-я минута) и Вильям Нюландер (61-я минута).

«Чикаго» занимает 12-е место в Западной конференции, «Торонто» идёт на четвёртой позиции в Восточной.

В параллельном матче «Калгари Флэймз» уступил клубу «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» всухую обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Тарасенко отметился голом.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Хоккей
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru