«Чикаго» проиграл «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, Анисимов записал на свой счёт одно очко

«Торонто Мейпл Лифс» нанёс поражение «Чикаго Блэкхоукс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов сделал результативную передачу на Ника Шмальца, который забил второй гол своей команды (48-я минута). Первая шайба на счету Брента Сибрука (6-я минута).

В составе победителей отличились Митчелл Марнер (17-я минута), Назем Кадри (45-я минута) и Вильям Нюландер (61-я минута).

«Чикаго» занимает 12-е место в Западной конференции, «Торонто» идёт на четвёртой позиции в Восточной.

В параллельном матче «Калгари Флэймз» уступил клубу «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» всухую обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Тарасенко отметился голом.