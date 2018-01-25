«Чикаго» проиграл «Торонто» в регулярном чемпионате НХЛ, Анисимов записал на свой счёт одно очко
Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.
Российский нападающий «Чикаго» Артём Анисимов сделал результативную передачу на Ника Шмальца, который забил второй гол своей команды (48-я минута). Первая шайба на счету Брента Сибрука (6-я минута).
В составе победителей отличились Митчелл Марнер (17-я минута), Назем Кадри (45-я минута) и Вильям Нюландер (61-я минута).
«Чикаго» занимает 12-е место в Западной конференции, «Торонто» идёт на четвёртой позиции в Восточной.
В параллельном матче «Калгари Флэймз» уступил клубу «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 1:2.
Ранее сообщалось, что «Сент-Луис» всухую обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Тарасенко отметился голом.