«Сент-Луис» всухую обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Тарасенко отметился голом
Встреча завершилась со счётом 3:0.
Российский нападающий Владимир Тарасенко забил второй гол своей команды на 47-й минуте и был признан третьей звездой матча.
Помимо него в игре также отличились Владимир Соботка (17-я минута) и Брэйден Шенн (58-я минута).
В параллельной встрече «Нэшвил Предаторз» проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг», российский форвард Владислав Наместников забросил шайбу и сделал результативную передачу.
Ранее сообщалось, что дубль Радулова помог «Далласу» обыграть «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.