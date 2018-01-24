«Сент-Луис» всухую обыграл «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Тарасенко отметился голом

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«Сент-Луис Блюз» уверенно переиграл «Оттаву Сенаторз» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Российский нападающий Владимир Тарасенко забил второй гол своей команды на 47-й минуте и был признан третьей звездой матча.

Помимо него в игре также отличились Владимир Соботка (17-я минута) и Брэйден Шенн (58-я минута).

В параллельной встрече «Нэшвил Предаторз» проиграл «Тампа-Бэй Лайтнинг», российский форвард Владислав Наместников забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что дубль Радулова помог «Далласу» обыграть «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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