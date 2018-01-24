Дубль Радулова помог «Далласу» обыграть «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ

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Клуб «Даллас Старз» крупно обыграл команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 6:1.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов оформил дубль (30-я и 50-я минуты) и сделал одну результативную передачу, став первой звездой матча.

Также голами отметились Девин Шор (16-я минута), Джейми Бенн (27-я минута), Маттиас Янмарк (46-я минута) и Тайлер Питлик (53-я минута).

В составе «Флориды» единственную шайбу забросил Аарон Экблад (36-я минута).

В настоящий момент «Даллас» идёт на пятом месте Западной конференции, «Флорида» занимает 14-ю строчку в Восточной.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» забросил шесть шайб в ворота ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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