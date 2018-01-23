«Ак Барс» забросил шесть шайб в ворота ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казанский «Ак Барс» на своём льду обыграл московский ЦСКА со счётом 6:4.

По три очка в составе победителей набрали защитник Андрей Марков и нападающий Антон Ландер, забросившие по шайбе и дважды ассистировавшие партнёрам.

Этот успех позволил хоккеистам «Ак Барса» набрать 97 очков и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. ЦСКА со 121 баллом в активе идёт вторым на Западе.

В других матчах игрового дня регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» разгромил «Слован» из Братиславы со счётом 5:1, а «Сочи» уступил подольскому «Витязю» со счётом 1:2.

Ранее сообщалось, что «Йокерит» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ.