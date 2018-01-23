«Ак Барс» забросил шесть шайб в ворота ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
По три очка в составе победителей набрали защитник Андрей Марков и нападающий Антон Ландер, забросившие по шайбе и дважды ассистировавшие партнёрам.
Этот успех позволил хоккеистам «Ак Барса» набрать 97 очков и закрепиться на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. ЦСКА со 121 баллом в активе идёт вторым на Западе.
В других матчах игрового дня регулярного чемпионата КХЛ нижнекамский «Нефтехимик» разгромил «Слован» из Братиславы со счётом 5:1, а «Сочи» уступил подольскому «Витязю» со счётом 1:2.
Ранее сообщалось, что «Йокерит» в серии буллитов обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ.