«Йокерит» прервал трёхматчевую серию поражений в КХЛ, обыграв «Салават Юлаев» в серии буллитов

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) финский «Йокерит» на выезде обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счётом 5:4.

Основное и дополнительное время встречи завершилось вничью, а победу «Йокериту» принесла результативная попытка форварда Стива Мозеса в серии буллитов.

Этот успех позволил хоккеистам «Йокерита» набрать 97 очков и подняться на третью строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» с 87 баллами в активе идёт вторым на Востоке.

В других матчах игрового дня регулярного чемпионата КХЛ новосибирская «Сибирь» на своём льду обыграла тольяттинскую «Ладу» со счётом 2:0, а екатеринбургский «Автомобилист» оказался сильнее астанинского «Барыса» — 3:2.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо» обыграло СКА в матче КХЛ.

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