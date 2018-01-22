«Динамо» прервало семиматчевую серию побед СКА в КХЛ

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Санкт-петербургский СКА на своём льду уступил московскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе СКА шайбы в свой актив записали Вадим Шипачёв и Сергей Калинин.

В основное время матча за «Динамо» забили Мартиньш Карсумс и Владислав Ефремов. Победу москвичам в овертайме принёс гол Алексея Терещенко.

Это поражение прервало победную серию СКА, длившуюся семь матчей.

В параллельных матчах «Металлург» крупно обыграл «Куньлунь Ред Стар» (4:1), «Трактор» оказался сильнее «Авангарда» (3:1), «Амур» уступил «Локомотиву» (3:0), минское «Динамо» — «Адмиралу» (2:3), а «Спартак» — «Северстали» (3:4).

Ранее сообщалось, что «Адмирал» может стать банкротом в феврале.

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