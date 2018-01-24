Исинбаева: отстранение ведущих российских спортсменов от Игр-2018 шокирует, но ничего нового не произошло

Двукратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Елена Исинбаева прокомментировала ситуацию с допуском российских спортсменов к зимним Играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

«Дорогие спортсмены, тренеры, болельщики, прошу без паники. Я скажу то, что вас удивит, но, по сути, ничего нового не произошло… Отстранение ведущих спортсменов России от участия в Олимпиаде, конечно, шокирует, особенно безосновательные отстранения, на наш взгляд, но… Но, поскольку официальных объяснений со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) пока нет и списки, которые мы получили, — это только предварительное решение независимой комиссии МОК, а не самого комитета, нам остаётся только принимать те санкции, условия и критерии для участия наших атлетов в Играх, которые выдвинуты МОК на сегодняшний день», — написала прославленная спортсменка на своей странице в социальной сети Facebook.

Также Исинбаева выразила надежду, что, принимая решение о недопуске российских спортсменов к Олимпиаде-2018, МОК основывается на подтверждённых фактах.

«Возможно, мы с вами многого не знаем и никогда не узнаем реальные мотивы отстранения тех или иных спортсменов, но сейчас главное — не смотреть назад, а идти всем вместе вперёд», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в Финляндии назвали «идиотизмом» ситуацию с допуском российских спортсменов к Олимпиаде-2018.