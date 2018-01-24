«Спартак» обыграл рижское «Динамо» в единственном матче игрового дня в КХЛ

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В единственном матче игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» на своём льду обыграл рижское «Динамо» со счётом 5:2.

По три очка в составе победителей набрали форварды Александр Хохлачёв и Лукаш Радил.

Этот успех позволил красно-белым набрать 82 очка и подняться на седьмую строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. «Динамо» с 44 баллами в активе идёт на последнем, 13-м месте.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» забросил шесть шайб в ворота ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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