Английские СМИ сообщили, что вингер «Ливерпуля» Маркович может перейти в «Спартак»

Сербский вингер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Лазар Маркович может пополнить состав действующего чемпиона России «Спартака» в зимнее трансферное окно.

Об этом сообщает издание Liverpool Echo.

Отмечается, что руководство «Ливерпуля» готово отпустить футболиста, не проходящего в основу команды, а сам Маркович не станет возражать против трансфера, поскольку нуждается в регулярной соревновательной практике.

В 2014 году «Ливерпуль» приобрёл 23-летнего серба у португальской «Бенфики» за £20 млн, но Марковичу не удалось оправдать ожиданий клуба — с мая 2015-го он не провёл ни одного матча в составе команды.

В прошлом сезоне вингер выступал за португальский «Спортинг» и английский «Халл Сити» на правах аренды, а с начала кампании-2017/18 лишь однажды попал в заявку «Ливерпуля» на официальный поединок, но на поле так и не появился.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отказался от приобретения защитника бразильского клуба «Сантос» Лукаса Вериссимо.