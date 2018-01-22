СМИ: «Спартак» отказался от трансфера Вериссимо из «Сантоса»

Московский «Спартак» отказался от приобретения защитника Лукаса Вериссимо, выступающего за бразильский «Сантос».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в «Сантосе».

Отмечается, что переговоры по трансферу игрока закрыты и он останется в клубе как минимум до летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Спартак» намерен арендовать игрока «Наполи» с правом выкупа.