СМИ: Российские биатлонисты могут отказаться от участия в Олимпиаде-2018

Представители мужской и женской сборных России по биатлону, получившие приглашения для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, готовы отказаться от выступлений на турнире в случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит до соревнований лидеров команды во главе с Антоном Шипулиным.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на источник в Союзе биатлонистов России. Отмечается, что из 11 российских биатлонистов, заявленных на Олимпиаду-2018, МОК пригласил в Корею только троих — Антона Бабикова, Татьяну Акимову и Ульяну Кайшеву. Ранее министр спорта России Павел Колобков назвал шоком решение МОК не приглашать ведущих российских спортсменов на Олимпиаду-2018.