Колобков назвал шоком решение МОК не приглашать ведущих российских спортсменов на Олимпиаду-2018

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не приглашать на зимние Олимпийские игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане нескольких ведущих российских спортсменов, среди которых — биатлонист Антон Шипулин, шорт-трекист Виктор Ан и лыжник Сергей Устюгов.

«Конечно, это шок для нас и болельщиков. Никогда эти спортсмены не были замечены в нарушениях антидопинговых правил. Спортсмены сдавали в этом году порядка трёх-четырёх допинг-проб, некоторые — от семи до десяти. Поэтому мы ждём обоснования МОК», — цитирует чиновника ТАСС.

Ранее Колобков выразил надежду, что CAS примет справедливое решение по делам пожизненно отстранённых от Олимпиады российских спортсменов.