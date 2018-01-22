Колобков: мы рассчитываем на справедливое решение CAS

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Министр спорта России Павел Колобков выразил надежду, что Спортивный арбитражный суд (CAS) примет справедливое решение по делам российских спортсменов, пожизненно отстранённых от участия в Олимпийских играх.

«Сегодня в CAS рассмотрели апелляции наших конькобежцев. Никаких прогнозов делать не буду, все решения объявят не ранее 30 января. Ребята настроены оптимистично, даже несмотря на то, что вопрос об участии действующих спортсменов в Играх-2018 и в случае удовлетворения апелляции останется открытым. Мы рассчитываем на справедливое решение», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Ранее конькобежец Александр Румянцев заявил, что разглашение информации по слушаниям в CAS может навредить российским атлетам.

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