Конькобежец Румянцев заявил, что разглашение информации по слушаниям в CAS может навредить российским атлетам

Российский конькобежец Александр Румянцев заявил, что разглашение деталей слушаний по апелляциям в Спортивном арбитражном суде (CAS) может навредить другим российским спортсменам.

«Мы ничего не можем говорить по процессу, чтобы не навредить ребятам, которые будут слушаться дальше», — приводит слова Румянцева ТАСС.

Ранее Ольга Фаткулина заявила, что на слушаниях в CAS спортсменам не удалось задать вопросы Григорию Родченкову.