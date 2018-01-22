Конькобежец Румянцев заявил, что разглашение информации по слушаниям в CAS может навредить российским атлетам
Российский конькобежец Александр Румянцев заявил, что разглашение деталей слушаний по апелляциям в Спортивном арбитражном суде (CAS) может навредить другим российским спортсменам.
«Мы ничего не можем говорить по процессу, чтобы не навредить ребятам, которые будут слушаться дальше», — приводит слова Румянцева ТАСС.
Ранее Ольга Фаткулина заявила, что на слушаниях в CAS спортсменам не удалось задать вопросы Григорию Родченкову.
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