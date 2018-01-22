Конькобежка Фаткулина: мы не смогли ничего спросить у Родченкова

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Российская конькобежка Ольга Фаткулина рассказала, как прошли слушания апелляции на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Олимпиадах, которые прошли в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

«Нам задавали вопросы на русском, был переводчик, который всё переводил. Нас прекрасно слушали и давали время подумать, задавали простые, спокойные вопросы. Мы держались молодцом, адвокаты нас похвалили», — приводит слова Фаткулиной ТАСС.

Она отметила, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал показания по видеосвязи.

«Не смогли у него ничего спросить. Спасибо, что хоть выслушали его доводы», — добавила спортсменка.

Ранее спортивный юрист Михаил Прокопец высказал мнение, что показания Родченкова в CAS можно обжаловать из-за скрытого лица.

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