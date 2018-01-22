Юрист считает, что показания Родченкова в CAS можно обжаловать из-за скрытого лица

Спортивный юрист Михаил Прокопец высказал мнение, что показания бывшего главы московской антидопинговой лаборатории, информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, данные по видеосвязи во время слушаний по делам российских конькобежцев в Спортивном арбитражном суде (CAS), можно обжаловать.

«Если у арбитра нет сомнений в достоверности того, что это тот самый человек даёт показания, то это не так страшно. Но, на мой взгляд, это странно. Я не понимаю, в чём необходимость прятать лицо по такому важному делу. Я бы на месте наших юристов обязательно этот вопрос поднял и заявил протест. В чём рациональность таких показаний, когда человек не показывает лицо?» — приводит слова юриста «Р-Спорт».

Он отметил, что данный эпизод показывает всю абсурдность ситуации вокруг российских спортсменов.

«Он же по видеосвязи даёт показания, на него никто не набросится. Не видя его лица, трудно понять, куда он смотрит. Может, ему там кто-то таблички показывает, и он читает их. Это должны быть его показания, в такой момент он не может с кем-то советоваться», — добавил Прокопец.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал ситуацию с показаниями Родченкова в CAS клоунадой.