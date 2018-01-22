Свищёв: мы думали, что суд в CAS будет справедливым и гуманным, а тут ломают комедию

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв высказал мнение о способе дачи показаний Григорием Родченковым на слушаниях дел российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

«Это какое-то шоу. Показания должны подтверждаться фактами, фактов Родченков предоставить не может — всё это похоже на фарс. Мы думали, что суд будет справедливым и гуманным, а тут ломают комедию», — приводит слова Свищёва «Р-Спорт».

Он отметил, что лицо Родченкова во время дачи показаний по видеосвязи было скрыто.

«Он чего боится? Если он считает, что говорит правду, что за добро и честность, то зачем прикрывается? Пусть его покажут, пусть он посмотрит ему в глаза. Клоунада какая-то, а не суд. Им ещё у нашего правосудия надо учиться», — добавил депутат.

Ранее сообщалось, что Родченков дал показания по видеосвязи на слушаниях дел российских конькобежцев в CAS.